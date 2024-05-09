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Гепатолог Пустовит предупредила, чем опасна жировая болезнь печени

Гепатолог Пустовит предупредила, чем опасна жировая болезнь печени

Печень — самый большой внутренний орган человека, выполняющий множество жизненно важных  функций. Помимо участия в метаболических процессах, печень держит под контролем воспалительные изменения на уровне всего организма.

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