Гепатолог Пустовит предупредила, чем опасна жировая болезнь печени

Печень — самый большой внутренний орган человека, выполняющий множество жизненно важных функций. Помимо участия в метаболических процессах, печень держит под контролем воспалительные изменения на уровне всего организма.
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