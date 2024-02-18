В Киеве из-за отсутствия помощи США не знают, что может произойти через 2 недели

Вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что в Киеве не могут предсказать, что случится даже в ближайшие две недели из-за того, что американский конгресс до сих пор не одобрил выделение помощи Украине.