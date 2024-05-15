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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дарья Устинова: «У меня тоже было расстройство пищевого поведения много лет. Я ничего не знала, а тренер сказал худеть»

«У меня очень много знакомых девочек (80–90%) с РПП. Это расстройство пищевого поведения, когда ты живешь для еды.

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