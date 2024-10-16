В Калуге на территории храма открыли бюст адмиралу Ушакову

Накануне, 15 октября, на территории храма Покрова Пресвятой Богородицы в Калуге открыли бюст адмиралу Ушакову, одному из знаменитейших российских флотоводцевНакануне, 15 октября, на территории храма Покрова Пресвятой Богородицы в Калуге открыли бюст адмиралу Ушакову, одному из знаменитейших российских флотоводцев.
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