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Калужские новости

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В Калуге на территории храма открыли бюст адмиралу Ушакову

В Калуге на территории храма открыли бюст адмиралу Ушакову

Накануне, 15 октября, на территории храма Покрова Пресвятой Богородицы в Калуге открыли бюст адмиралу Ушакову, одному из знаменитейших российских флотоводцевНакануне, 15 октября, на территории храма Покрова Пресвятой Богородицы в Калуге открыли бюст адмиралу Ушакову, одному из знаменитейших российских флотоводцев.

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