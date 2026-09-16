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Крымская газета

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Керчанин через суд добился учёта 17 лет стажа при назначении пенсии

Керчанин через суд добился учёта 17 лет стажа при назначении пенсии

В Керчи прокуратура требует учесть 17 лет стажа при назначении пенсии. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

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