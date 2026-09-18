stroimdom21
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stroimdom21

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150 вёдер, 3 часа полива и ни одной клумбы: мой опыт жизни с контейнерным садом

150 вёдер, 3 часа полива и ни одной клумбы: мой опыт жизни с контейнерным садом

Когда гости впервые оказываются у нас на участке, их взгляд невольно начинает блуждать от одного пластикового ведра к другому.

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