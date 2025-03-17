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Reuters: Трамп намерен обсудить с Путиным атомные электростанции и отошедшие России территории Украины

Reuters: Трамп намерен обсудить с Путиным атомные электростанции и отошедшие России территории Украины

Дональд Трамп высказался о том, что 18 марта он проведет телефонный разговор с Владимиром Путиным. Агентство Reuters пишет, что американский президент намеревается обсудить территориальные вопросы и нюансы контроля над Запорожской АЭС.

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