CryptoQuant: Текущая фаза - период остывания на бычьем рынке

После достижения Bitcoin отметки в 108 000 долларов произошла коррекция цены. Анализ ключевых ончейн-индикаторов показывает, что текущая ситуация, скорее всего, является периодом охлаждения рынка, а не завершением бычьего цикла.
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