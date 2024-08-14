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Bloomberg: проиранские силы могут ударить по инфраструктуре Израиля у Хайфы

Bloomberg: проиранские силы могут ударить по инфраструктуре Израиля у Хайфы

Проиранские силы могут использоваться Тегераном для нанесения удара по гражданской инфраструктуре рядом с израильским городом Хайфа, чтобы избежать большого количества жертв среди мирного населения и не вызвать новый виток эскалации.

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