Bloomberg: проиранские силы могут ударить по инфраструктуре Израиля у Хайфы

Проиранские силы могут использоваться Тегераном для нанесения удара по гражданской инфраструктуре рядом с израильским городом Хайфа, чтобы избежать большого количества жертв среди мирного населения и не вызвать новый виток эскалации.
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