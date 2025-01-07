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Глава Минфина США Йеллен пригрозила Китаю последствиями за помощь России

Глава Минфина США Йеллен пригрозила Китаю последствиями за помощь России

Штаты примут меры, если Пекин будет материально помогать Москве в украинском конфликте.Глава минфина США Джанет Йеллен пригрозила Китаю последствиями, если лн будет оказывать материальную поддержку России в рамках украинского конфликта.

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