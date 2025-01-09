Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Премьер Великобритании Кир Стармер попытается убедить Трампа поставлять оружие Украине

Премьер Великобритании Кир Стармер попытается убедить Трампа поставлять оружие Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер собирается встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в первые недели после инаугурации, чтобы убедить его оказывать военную помощь Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на источники газеты The Sunday Times.

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Комментарии
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Misha Glusch
и убедит...
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8 час.

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