You Will Not Believe What's Happening In This Tiny English Village Authored by Steve Watson via Modernity News, Residents of the small leafy Oxfordshire village of Piddington have delivered a thunderous rebuke to Westminster's latest asylum experiment.
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