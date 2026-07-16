Zero Hedge
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Zero Hedge

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You Will Not Believe What's Happening In This Tiny English Village

You Will Not Believe What's Happening In This Tiny English Village

You Will Not Believe What's Happening In This Tiny English Village Authored by Steve Watson via Modernity News, Residents of the small leafy Oxfordshire village of Piddington have delivered a thunderous rebuke to Westminster's latest asylum experiment.

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