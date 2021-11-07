Стало известно о «неприятном сюрпризе» для США от России

Названо обстоятельство, которое может стать «неприятным сюрпризом» для США от России. Речь идет о новом российском беспилотнике со сбрасываемыми крыльями, сообщил изданию «ПолитРоссия» военный обозреватель и полковник в отставке Виктор Литовкин.