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Стало известно о «неприятном сюрпризе» для США от России

Стало известно о «неприятном сюрпризе» для США от России

Названо обстоятельство, которое может стать «неприятным сюрпризом» для США от России. Речь идет о новом российском беспилотнике со сбрасываемыми крыльями, сообщил изданию «ПолитРоссия» военный обозреватель и полковник в отставке Виктор Литовкин.

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