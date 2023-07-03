ФСБ пресекла организованную украинскими спецслужбами попытку покушения на главу Крыма Аксенова

Органами Федеральной службы безопасности Российской Федерации был задержан гражданин России, который собирался совершить покушение на главу Республики Крым Сергея Аксенова.
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