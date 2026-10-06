Молодая картошка (мелкая) на сковороде

Вкусная и румяная картошечка! Хрустящая сверху и мягкая внутри. Картофельную мелочь не стоит утилизировать, ведь из неё можно приготовить вкуснейший гарнир без особых затрат.
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