Певцы Басков и Лазарев чуть не подрались из-за Валерии на телешоу «Дуэты»

На телеканале «Россия» состоялся второй выпуск популярного музыкального шоу «Дуэты». Николай Басков и Сергей Лазарев, неизменные ведущие программы, открыли вечер и представили первую пару артистов — Александра Маршала и певицу Валерию, пишет «Вокруг ТВ».
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