Врачи рассказали, чем может быть опасно употребление мороженного в жару

Такая привычка может привести к резкому переохлаждению слизистой оболочки и спазму сосудов.Доцент Александр Созыкин в интервью «Известиям» рассказал, чем может быть опасно употребление мороженого во время жаркой погоды.
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