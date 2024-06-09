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Царьград

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Врачи рассказали, чем может быть опасно употребление мороженного в жару

Врачи рассказали, чем может быть опасно употребление мороженного в жару

Такая привычка может привести к резкому переохлаждению слизистой оболочки и спазму сосудов.Доцент Александр Созыкин в интервью «Известиям» рассказал, чем может быть опасно употребление мороженого во время жаркой погоды.

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