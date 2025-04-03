Зловещий знак из космоса для фараона. Стало известно, почему египтяне перестали строить пирамиды

Всего одно природное явление изменило их сознание.Исследование, проведённое учёным Джулио Магли из Миланского политехнического университета, предполагает, что полное солнечное затмение, наблюдавшееся 1 апреля 2471 года до нашей эры, могло сыграть важную роль в завершении эпохи Четвертой династии Древнего Египта.