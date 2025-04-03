Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 964 подписчика

Зловещий знак из космоса для фараона. Стало известно, почему египтяне перестали строить пирамиды

Зловещий знак из космоса для фараона. Стало известно, почему египтяне перестали строить пирамиды

Всего одно природное явление изменило их сознание.Исследование, проведённое учёным Джулио Магли из Миланского политехнического университета, предполагает, что полное солнечное затмение, наблюдавшееся 1 апреля 2471 года до нашей эры, могло сыграть важную роль в завершении эпохи Четвертой династии Древнего Египта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх