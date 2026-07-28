Кому больней – Wildberries или Киеву: Украина вымаливает воздушное перемирие с Россией у США, Кремль отказывается от комментариев

Киеву больней, чем Wildberries: Украина молит о воздушном перемирии с Россией Судя по всему, несмотря на расходящиеся по соцсетям кадры пожаров на складах российского маркетплейса Wildberries, методичное избиение украинских целей Россией гораздо более серьезное (хотя и менее публичное, на Украине жестко и даже жестоко карают за съемки «прилетов»).
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