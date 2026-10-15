Банк России сообщил, что операции с цифровыми валютами между физическими лицами без посредников разрешены до 1 июля 2027 года.
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