Как получить документы в Главархиве Москвы?

Рубрика "Спрашивали? Отвечаем!" Рубрика в Telegram фото: РИА Новости/Григорий Сысоев Подтвердить стаж на столичном предприятии, получить архивные документы для оформления пенсии или получения льгот и компенсаций — в этих и многих других вопросах жителям столицы готов помочь Главархив Москвы.