ИИ поможет бизнесу. Предложено корпоративное решение

Компания IVA Technologies создала бизнес-помощника на базе ИИКомпания IVA Technologies анонсировала запуск нового инструмента для корпоративных коммуникаций — бизнес-помощника на базе искусственного интеллекта (ИИ), IVA GPT.
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