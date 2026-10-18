Решение о личном участии президента РФ Владимира Путина в саммите G20 в Майами пока не принято. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АЛ Роспотребнадзор р...
- Дрозденко: ситуац...
- Южно-Лыткаринская...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым