"Остались живы единицы, остальные погибли или в плену": Военный хирург сказал, как выжить на войне

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Sergey Ivanov

Итак, от «Киев за 3 дня» автор пришел к Донбассу за 3 года и к тактике выживания в оккупации. В оккупации русской земли нашими «братьями». Ну что же, закономерный результат. Надо иметь кучу дешевых понтов и ничего из себя не представлять на деле, чтобы трехдневную операцию по захвату Украины вести три года. Вот именно такой дворовой шпаной и видит нас весь мир. Ну и чему удивляться, что уже нашлись желающие откусить от России куски пожирнее? Мы вот уже 3 года не то воюем, не то «проводим операцию». Хотя любому диванному эксперту понятна разница: «операция» проводится силами специальных подразделений. А когда задействована армия со всем ее арсеналом- то, извините, это уже война! И только наша власть предпочитает руководить страной и внешней политикой зажмурившись. До сих пор она стыдливо называет полномасштабную войну «спецоперацией». Нет, господа! Так войны не выигрывают! Вы уж для начала решите сами для себя: Мы воюем- или в пейнтбол играем? И если воюем- так давайте воевать по- настоящему! Так, чтобы над нами мир не смеялся. Чтобы наши братья языки свои прикусили. Вот уже готовы планы по блокированию нашего балтийского флота. Кстати: Сделать это совсем нетрудно: Выход из Финского залива под контролем НАТО и его легко перерезать. Пока еще наши друзья из НАТО играют с нами в кошки- мышки, задерживая наши суда под надуманным и бездоказательным предлогом «русские опять порвали кабель!». И никакого ответа от России что- то не наблюдается... А потому, господа русские патриоты, готовьтесь к следующему шагу: Они будут задерживать наши корабли в открытом море! Арестовывать их и весь груз. Да, это- пиратство. А почему бы и нет, если такая великодушная Россия все прощает и на любые плевки в лицо только утирается? Вот Украина перешла «красную линию», отхватив от России кусок Курской области- и снова ничего! Кроме невнятного «мы их скоро выдавим!». И глядя на нашу беспомощную возню с Украиной, наш братский Казахстан уже предъявил нам территориальные претензии! Вам смешно? Но когда Казахстан продаст себя Турции- нам будет не до смеха! Турция- мощная держава с сильной армией, а ее флот превышает наш такой доблестный Черноморский. Да и с Азербайджаном тоже не все так просто. И он ведь тоже может лечь под Турцию- и тогда вдруг окажется, что мы, пытаясь отодвинуть границы НАТО- сделали все, чтобы НАТО окружило нас с трех сторон! Если бы можно было открутить время на 3 года назад- я бы сказал нашим идиот- патриотам: -Не лезьте на Украину! Украинцы- народ патриотичный и за свою землю будут драться! Так что никаких «Киев за три дня не будет!». Мы влезли. И вот уже 3 года демонстрируем миру свою экономическую и военную слабость и отсутствие политической воли. И отступать нам уже некуда! Потому, что на кону стоит само существование России. Стоит нам только признать поражение (которое наша пропаганда продаст нам как победу)- как всем станет окончательно ясно: Россия слаба! Значит, ей можно диктовать свои правила! И тут же вылезут из всех щелей наши недобитки- националисты, к которым с восторгом присоединятся наши Ценные Специалисты из таджикских кишлаков. Потребуют суверенитета. И начнется дележка России! На этом тысячелетняя история России и русского народа закончится.