ИА Новороссия Юрий Евич. Скрин кадра видео канала "Россия". Поляки, финны и даже Прибалтика прямо грозят нам вторжением, что после оккупации части Курской области это уже не кажется смешным.
"Остались живы единицы, остальные погибли или в плену": Военный хирург сказал, как выжить на войне
Комментарии
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Sergey Ivanov
Итак, от «Киев за 3 дня» автор пришел к Донбассу за 3 года и к тактике выживания в оккупации. В оккупации русской земли нашими «братьями». Ну что же, закономерный результат. Надо иметь кучу дешевых понтов и ничего из себя не представлять на деле, чтобы трехдневную операцию по захвату Украины вести три года. Вот именно такой дворовой шпаной и видит нас весь мир. Ну и чему удивляться, что уже нашлись желающие откусить от России куски пожирнее? Мы вот уже 3 года не то воюем, не то «проводим операцию». Хотя любому диванному эксперту понятна разница: «операция» проводится силами специальных подразделений. А когда задействована армия со всем ее арсеналом- то, извините, это уже война! И только наша власть предпочитает руководить страной и внешней политикой зажмурившись. До сих пор она стыдливо называет полномасштабную войну «спецоперацией». Нет, господа! Так войны не выигрывают! Вы уж для начала решите сами для себя: Мы воюем- или в пейнтбол играем? И если воюем- так давайте воевать по- настоящему! Так, чтобы над нами мир не смеялся. Чтобы наши братья языки свои прикусили. Вот уже готовы планы по блокированию нашего балтийского флота. Кстати: Сделать это совсем нетрудно: Выход из Финского залива под контролем НАТО и его легко перерезать. Пока еще наши друзья из НАТО играют с нами в кошки- мышки, задерживая наши суда под надуманным и бездоказательным предлогом «русские опять порвали кабель!». И никакого ответа от России что- то не наблюдается... А потому, господа русские патриоты, готовьтесь к следующему шагу: Они будут задерживать наши корабли в открытом море! Арестовывать их и весь груз. Да, это- пиратство. А почему бы и нет, если такая великодушная Россия все прощает и на любые плевки в лицо только утирается? Вот Украина перешла «красную линию», отхватив от России кусок Курской области- и снова ничего! Кроме невнятного «мы их скоро выдавим!». И глядя на нашу беспомощную возню с Украиной, наш братский Казахстан уже предъявил нам территориальные претензии! Вам смешно? Но когда Казахстан продаст себя Турции- нам будет не до смеха! Турция- мощная держава с сильной армией, а ее флот превышает наш такой доблестный Черноморский. Да и с Азербайджаном тоже не все так просто. И он ведь тоже может лечь под Турцию- и тогда вдруг окажется, что мы, пытаясь отодвинуть границы НАТО- сделали все, чтобы НАТО окружило нас с трех сторон! Если бы можно было открутить время на 3 года назад- я бы сказал нашим идиот- патриотам: -Не лезьте на Украину! Украинцы- народ патриотичный и за свою землю будут драться! Так что никаких «Киев за три дня не будет!». Мы влезли. И вот уже 3 года демонстрируем миру свою экономическую и военную слабость и отсутствие политической воли. И отступать нам уже некуда! Потому, что на кону стоит само существование России. Стоит нам только признать поражение (которое наша пропаганда продаст нам как победу)- как всем станет окончательно ясно: Россия слаба! Значит, ей можно диктовать свои правила! И тут же вылезут из всех щелей наши недобитки- националисты, к которым с восторгом присоединятся наши Ценные Специалисты из таджикских кишлаков. Потребуют суверенитета. И начнется дележка России! На этом тысячелетняя история России и русского народа закончится.
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11 час.
Александр Ляшенко
Sergey не Ivanov: я бы сказал нашим идиот- патриотам: -Не лезьте на Украину! Украинцы- народ патриотичный и за свою землю будут драться! Так что никаких «Киев за три дня не будет!Вот она твоя суть, поэтому то, ты не Иванов, ты укрожопьё.Засранец, ты же ни слова претензии не сказал украинской власти, так как ты с ней заодно!
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1 час.
Генрих
Козлина ципсошная...это ты.
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1 час.
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