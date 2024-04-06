Сколько можно делать вид, что «Рафик не виноват»? Сколько можно делать вид, что «Рафик не виноват»? Значительная часть вчерашнего выступления президента России Владимира Путина на расширенной коллегии МВД была посвящена эху недавней трагедии в "Крокус Сити Холле".
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