Тимати признался, почему ушел со сцены на пике популярности

Рэпер Тимати признался, что на это было множество причин. После участия в телешоу «Фабрика звезд» Тимати стал одним из ведущих рэперов страны, выпустив успешные альбомы, сняв клипы и основав свой собственный лейбл.
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