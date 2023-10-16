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62ИНФО | Новости Рязани

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В Сараевском районе подросток без водительских прав насмерть сбила женщину

В Сараевском районе подросток без водительских прав насмерть сбила женщину

Трагедия произошла около 15:00 в селе Сысои Сараевского района у дома № 23 на улице Кочки. По предварительной версии полиции, 17-летняя жительница рабочего посёлка Сараи без водительских прав на автомобиле ВАЗ-2114 сбила 58-летнюю местную жительницу.

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