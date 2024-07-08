Приморцы смогут увидеть фильм о хозяинах тайги

На территории нацпарка «Удэгейская легенда» проходили съемки фильма о гималайских медведях. Студия документального кино LESFILM снимает научно-популярный фильм о гималайских медведях с рабочим названием «Мои Медведи.
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