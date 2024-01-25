Для родителей буллеров хотят ввести штрафы

Штрафы? Очередная чушь от недоумков! Этим не остановить агрессию захватчиков. Лишать обучения, гражданства и выдворять без права возвращения! Это война, она нам объявлена и являет бОльшую опасность чем открытый фронт. Наши внутренние враги убивают само будущее нашей Родины, наших детей, мешая им получать знания и развиваться как личностям!

Юрий Рябчиков

А что нельзя применить простое русское слово - ТРАВЛЯ - всем сразу всё понятно, нет нужно обязательно применять иностранное слово? Мол пусть догадываются простые люди, а что это такое?! И реагировать нужно тоже просто просто, неотвратимость наказания и серьезного, на родителей за не правильное воспитание и на этих детей которые совершают эти поступки. Применялся ведь ранее - "Столб позора" и прочее...!!! Не понимает, есть в МВД служба, которая должна эффективно работать с несовершеннолетними, а не собирать взятки для их отмазывания!!!