За картонкой не спрячешься: в России ужесточат наказание для водителей с закрытыми номерами

Скрытый госномер теперь может обернуться для водителя лишением прав на полтора года. Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий наказание для тех, кто ездит на машине с бумажками, шторками и тряпками, закрывающими буквы или цифры.
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