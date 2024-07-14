Летний рецепт сладких блинчиков с начинкой

Ингредиенты: - 1 чашка муки - 1 столовая ложка сахара - 1/2 чайной ложки разрыхлителя - Щепотка соли - 3/4 чашки молока - 1 яйцо - 2 столовые ложки растительного масла - Начинка (например, ягоды, творог, бананы, шоколад) Приготовление: 1.
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