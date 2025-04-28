Банановый ПП кекс за 15 минут?! ЛЕГКО!

﻿﻿Всем привет! Сегодня у меня для вас есть невероятно простой рецепт, который спасет вас, когда вам захочется чего-нибудь сладкого, и вы будете в форме как раз к наступлению лета! я люблю печь сама, но когда представляю, сколько времени это займет… бррр! Но этот рецепт — просто находка! Приготовление бананового ПП-торта за 15 минут становится реальностью! Его легко приготовить, но на вкус он гораздо лучше, чем тот, что подают в модных кофейнях! Пойдем на кухню! мы должны: 1 спелый банан1 яйцо (желательно домашнее, но не обязательно)1 столовая ложка кокосового масла (можно заменить оливковым маслом или даже обычным подсолнечным маслом, но кокосовое масло вкуснее!)1 ст л муки (я использовала рисовую муку, чтобы пирог получился более пышным, но вы также можете использовать обычную пшеничную муку)1 столовая ложка какао-порошка (используйте какао-порошок хорошего качества, он определяет вкус шоколада)1 столовая ложка кокосовой стружки (для нежности и вкуса)1 чайная ложка разрыхлителя (без него никуда!)2 кусочка несладкого шоколада (по желанию, но с сахаром вкуснее! Я использовала темный шоколад, 70% какао) А теперь начинается волшебство! Возьмите банан и тщательно разомните его вилкой в ​​миске.