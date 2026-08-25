ООО «Завод весового оборудования» — промышленное весовое и дозирующее оборудование

ООО «ЗВО» - российское производственное предприятие, специализирующееся на разработке, производстве, поставке и внедрении промышленного весового оборудования, весовых дозаторов, фасовочного оборудования и роботизированных комплексов.
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