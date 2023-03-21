Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Свитайло
    ...скоро дойдут до того, что начнут запрещать русские фамилии... Короче, больше бандеростанской Раде нечем заняться. ...Украинский парлам...
  • Ole Ole
    Будем помогать Шотландии обеденным ураном сколько понадобится ))Замминистра оборо...
  • Алекс Архипов
    Не последние...Попытка Киева уси...

Министр обороны Северной Македонии: Киев получил от Скопье четыре требующих ремонта самолёта Су-25

Министр обороны Северной Македонии: Киев получил от Скопье четыре требующих ремонта самолёта Су-25

Северная Македония передала Украине четыре штурмовика Су-25, требующих капитального ремонта. Об этом сообщила министр обороны страны Славянка Петровска.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх