В Калуге чествуют защитников Отечества

21 февраля, накануне Дня защитника Отечества Губернатор Калужской области Владислав Шапша, Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, Городской Голова Дмитрий Денисов, члены ветеранских, молодёжных и патриотических организаций возложили цветы к Вечному огню на площади Победы.
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