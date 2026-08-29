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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игорь Гришин: «Мы с Квинни практически договорились, но его супруга не захотела ехать в Нижнекамск. И они выбрали Сочи – море, пляжи»

Главный тренер « Нефтехимика » Игорь Гришин поделился мнением о жизни в Нижнекамске. – Игроки такого калибра, как Гусев, смотрят место, где хотят жить.

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