Татьяна Королёва: Служить Родине — это выбор героев

Королёва Татьяна, учитель Дунаевской основной школы Бельского округа, приемная мама военнослужащего-контрактника и солдата срочной службы: — Военная служба по контракту — это взвешенный выбор настоящего защитника.
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