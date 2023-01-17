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Политолог Марков: РФ не ликвидировала Зеленского в Херсоне, потому что он не руководитель Украины, а «марионетка» США и Британии

Политолог Марков: РФ не ликвидировала Зеленского в Херсоне, потому что он не руководитель Украины, а «марионетка» США и Британии

Российская Федерация не ликвидировала Владимира Зеленского в городе Херсоне, потому что он не руководитель Украины, а «марионетка» Соединенных Штатов и Великобритании.

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