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Мария Шарапова: «Никогда в жизни не чувствовала себя такой слабой, как в день после родов»

Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» Мария Шарапова рассказала о тренировках после родов. «Сегодня четыре недели после родов и две недели после того, как я снова начала двигаться.

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