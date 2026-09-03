Главу Индонезии угостят гребешком и ухой на рабочем завтраке с Путиным

РИА Новости/Кристина Соловьёва Дальневосточный гребешок с грейпфрутом, уха из осетра и запеченная камбала вошли в меню рабочего завтрака президента России Владимира Путина и лидера Индонезии Прабово Субианто на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2026).