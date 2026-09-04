Возможный приезд Уиткоффа и Кушнера, производство дальнобойных вооружений на Украине, инцидент в аэропорту Лейпцига: о чем говорил Песков

На брифинге в пятницу, 4 сентября 2026 года, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о ситуации вокруг украинского урегулирования, возможных контактах с американскими представителями, планах западных стран по созданию вооружений на Украине, обвинениях Германии в адрес России и графике Владимира Путина.