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В Перми за совершение 24 краж осужден 19-летний молодой человек

Мотовилихинский районный суд города Перми вынес приговор ранее судимому 19-летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении 24 преступлений, предусмотренных ст.

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