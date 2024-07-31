Съедают медленно: какие невидимые паразиты живут на теле человека и чем они опасны

Кожа человека и поверхность стенок кишечника — это огромный микромир, который состоит из множества вирусов, бактерий, грибков и других микроорганизмов, часть из которых являются полезными и вносят огромный вклад в здоровье человека.
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