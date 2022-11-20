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«Наполи» не отдаст защитника Кореи Кима зимой и хочет продлить с ним контракт

Защитник Ким Мин Чжэ не покинет «Наполи» в январе, несмотря на слухи. Неаполитанцы намерены продлить контракт с 26-летним игроком сборной Южной Кореи в следующем году, сообщает журналист Фабрицио Романо.

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