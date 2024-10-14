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Премьер Японии нарушил традицию и прямо сказал о роли США в бомбардировке Хиросимы и Нагасаки

Премьер Японии нарушил традицию и прямо сказал о роли США в бомбардировке Хиросимы и Нагасаки

  Недавнее выступление премьер-министра Японии наделало шуму! Сигэру Исиба, который даже месяца ещё не провёл во главе страны, вдруг посмел открытым текстом заявить, что ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки сбросили США.

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Комментарии
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Валерий Федосеев
Пока в Японии стоят американские базы,  лучше не будет.
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11 час.

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