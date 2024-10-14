Премьер Японии нарушил традицию и прямо сказал о роли США в бомбардировке Хиросимы и Нагасаки

Недавнее выступление премьер-министра Японии наделало шуму! Сигэру Исиба, который даже месяца ещё не провёл во главе страны, вдруг посмел открытым текстом заявить, что ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки сбросили США.
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