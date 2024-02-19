Sega подтвердила, что перезапуск нишевых гоночных аркад Crazy Taxi будет AAA-игрой П...

Sega подтвердила, что перезапуск нишевых гоночных аркад Crazy Taxi будет AAA-игройПока в погоне за AAA-трендами крупные издатели проводят массовые увольнения персонала, японская Sega готовится сделать игровой блокбастер из новой части нишевых гоночных аркад Crazy Taxi.
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