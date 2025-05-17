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Ультиматум Мединского: "Уходите из 4-х наших областей. В следующий раз их будет уже 5. Или 6"

Ультиматум Мединского: "Уходите из 4-х наших областей. В следующий раз их будет уже 5. Или 6"

Не знаю, как вам, а мне очень импонирует глава нашей переговорной делегации в Стамбуле на встрече с украинцами Владимир Мединский.

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