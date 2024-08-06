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Республика Нигер вслед за Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной

Республика Нигер вслед за Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной

Нигер решил разорвать дипломатические отношения с Украиной из-за агрессии последней. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse (AFP), ссылаясь на слова официального представителя властей республики Амаду Абдрамана.

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