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Хатит Эльвира стала победительницей международного конкурса «Новые имена»

Хатит Эльвира стала победительницей международного конкурса «Новые имена»

28 апреля прошел международный конкурс «Новые имена» в Московском Кремлевском Дворце.В номинации «Прорыв года в области литературы» победителем стала Хатит Эльвира Азметовна, представлявшая Республику Адыгея, которая является автором тетралогии и серии книг «Мистер Фриман»!Благодаря своему мотивационному произведению о парне из бедной семьи, который несмотря на все трудности жизни добился большого успеха, Эльвира Хатит одержала достойную победу, которую очень высоко оценили все судьи конкурса г.

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