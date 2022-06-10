"Нагрянули сотрудники ФСБ": адвокат вместе с сообщником "попали под пресс" в Приморье

"Нагрянули сотрудники ФСБ": адвокат вместе с сообщником "попали под пресс" в Приморье

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении адвоката и ее знакомого.

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